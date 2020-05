Franse regering onder vuur voor einde van coronamaatregelen: “Onhoudbaar en onrealistisch”

De Franse regering kreeg maandag toenemende vragen en kritiek over haar plannen om de lockdown van het land vanaf 11 mei geleidelijk af te bouwen.

Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo en meer dan 300 andere burgemeesters in de regio Ile de France rond de hoofdstad eisten dat de regering de geplande terugkeer voor sommige schoolkinderen zou uitstellen.

De Franse scholen zijn sinds half maart gesloten. Minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer zegt dat sindsdien ongeveer 4 procent van de kinderen geen contact meer heeft gehad met hun leerkrachten en andere achterstand dreigen op te lopen.

“Onhoudbaar en onrealistisch”

Het tijdschema is “in de meeste van onze gemeenten onhoudbaar en onrealistisch”, schreven de burgemeesters in een open brief aan president Emmanuel Macron en gepubliceerd door de krant La Tribune.

De burgemeesters zeggen dat ze niet voldoende tijd hebben om de heropening voor te bereiden, en hebben het over logistieke problemen, zoals de levering van maskers voor leerkrachten en middelbare scholieren.

Ouders laten beslissen of hun kinderen al dan niet terugkeren naar school, kan de inspanningen om de gevolgen van de sluiting voor de meest kwetsbare leerlingen te compenseren, bovendien saboteren, aldus de burgemeesters.

Openbaar vervoer

Ook de openbaarvervoersmaatschappijen hebben hun bezorgdheid geuit over het exitplan. De krant Le Parisien schrijft dat de belangrijkste exploitanten de regering hebben gewaarschuwd dat ze op 11 mei niet in staat zullen om de afstandsregels tussen passagiers te respecteren.

Premier Edouard Philippe zou het exitplan later maandag presenteren in de Senaat.