Nee tegen mondmaskers: steeds meer Amerikanen verzetten zich tegen lockdown

Mondmaskers dragen of net weigeren om dat te doen. Het wordt in de Verenigde Staten stilaan een politiek statement. Vooral (extreem-)rechtse Amerikanen vertikken het om afstand te houden, thuis te blijven en in winkels of openbare gebouwen mondkapjes te dragen. Ze vinden het een inbreuk op hun vrijheid.

Met een mondmasker rondlopen of net zonder: het lokt in de VS steeds vaker agressieve blikken, opmerkingen en zelfs geweld uit. Volgens The New York Times is daarbij al een eerste dode gevallen, een bewaker ...