Eerste dag terug op het werk? Let hier dan zeker op

Bedrijven en winkels doen er goed aan voor de heropening hun waterleidingen te spoelen. Leidingen die de voorbije weken weinig of niet gebruikt zijn, kunnen een groter risico hebben op legionella. Daarop wijst het gespecialiseerde bedrijf Viega.

In de gesloten winkels en bedrijven is de voorbije weken amper water door de leidingen gestroomd, en dat kan erg kwalijke gevolgen hebben. De kwaliteit van het drinkwater gaat dan sterk omlaag en het risico op legionella vergroot. Het is dan ook aan te raden die waterleidingen te spoelen voor ze opnieuw in gebruik genomen worden.

“Dat doe je gewoon door de leidingen te spoelen en eventueel thermisch te desinfecteren”,

“Water dat een tijd stilstaat in de leidingen, neemt stoffen op die van de leidingen komen”, zegt marketingmanager Jo Devos van Viega, specialist in installatietechniek. “Dat kan gaan om lood of, afhankelijk van de samenstelling van de leidingen en hardheid van het water, om ijzer, zink, nikkel of koper. Bovendien vormt er zich bij stilstaand water een biofilm aan de binnenwand van de leidingen, waar bacteriën zich snel thuis voelen. Gelukkig ben je met enkele eenvoudige maatregelen zeker van een hygiënische waterkwaliteit bij heropstart.”

Die eenvoudige maatregelen zijn de leidingen spoelen en eventueel thermisch desinfecteren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid & het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) hebben een procedure opgesteld voor elke sanitaire installatie. Lees er hier meer over.