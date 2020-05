Opgesloten koolmees overleden: “Dit is bewust gedaan”

Natuurbeschermers in het Nederlandse Overijssel zijn boos. Een vandaal heeft afgelopen week een koolmees dusdanig getreiterd dat de vogel het loodje heeft gelegd.

Op natuurterrein Collendoorn, in de buurt van Hardenberg, zag een boswachter iets vreemds in een vogelhuisje. “De opening blijkt bewust geblokkeerd te zijn door een stok”, laat het Landschap Overijssel weten op sociale media.

“Echt heel erg verschrikkelijk”, reageert Robert Jansen, Statenlid in Overijssel. Hij wil weten of meldingen van dierenleed worden bijgehouden, “want dan kunnen we ook kijken of het dierenleed toeneemt en of we moeten ingrijpen. Eerder deze week werd er ook al een ooievaar doodgeschoten in Overijssel. Ik wil weten of er cijfers zijn”, aldus Jansen.

De GroenLinks-politicus speculeert over een verband met het coronavirus. “Als het aantal meldingen zou stijgen, dan moeten we kijken of er bijvoorbeeld meer handhavers nodig zijn. Het kan niet zo zijn dat mensen hun frustraties rondom corona nu uiten op dieren.”