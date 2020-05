Actie Noordrand klaagt stijging overlast nachtvluchten vanuit Brussels Airport aan

Brussel - Actie Noordrand uit in een mededeling scherpe kritiek op het feit dat sinds het uitbreken van de coronacrisis de overlast door nachtvluchten in de dichtbevolkte Vlaamse Noordrand van Brussel sterk gestegen is als gevolg van het feit dat er nog enkel vliegtuigen opstijgen vanop baan 25R. Het actiecomité eist dat deze maatregel onmiddellijk herroepen wordt.

De gestegen overlast is volgens Actie Noordrand het gevolg van een eenzijdige beslissing van Brussels Airport om behoudens uitzonderlijke weersomstandigheden alleen nog baan 25R richting Diegem te gebruiken voor opstijgende vluchten.

Bovendien werd onder het mom van ‘het ontvangen van medisch noodzakelijke hulpmiddelen’ met succes gelobbyd om de wettelijke beperkingen op nachtvluchten tussen 23.00 uur en 06.00 uur op te heffen en schorste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar boetes wegens schending van de geluidsnormen op. “Dit betekent dat er feitelijk geen beperkingen meer zijn op nachtvluchten”, aldus Actie Noordrand.

Slaapstoornissen door nachtvluchten

“Dit alles is volstrekt onaanvaardbaar voor de gezondheid van de inwoners van de Noordrand en de aanpalende noordelijke gemeenten van Brussel. Deze terugkeer naar de concentratie van nachtvluchten boven deze regio, die bovenop de lockdownperiode komt, veroorzaakt reële gezondheidsproblemen. De gevolgen zijn onaanvaardbaar: slaapstoornissen met als gevolg een verzwakte immuniteit, nervositeit, prikkelbaarheid, depressie enzovoort. Een aantal leden werkt in de gezondheidszorg en krijgen ‘s nachts niet eens de kans om te recupereren”, aldus Roger Vermeiren van Actie Noordrand. Het actiecomité eist dat de vermelde maatregelen, die zonder enige democratisch overleg werden doorgevoerd, onmiddellijk worden opgeheven. Indien het niet mogelijk is om terug te keren tot het vroegere banengebruik eist het comité dat vliegtuigen die opstijgen vanaf baan 25R, vanaf 700 voet hoogte in plaats van 1700 voet, rechtstreeks naar hun bestemming vliegen. Het comité wil voorts dat de wettelijke beperkingen op de nachtvluchten tussen 23.00 uur en 06.00 uur hersteld worden en het passagiersvervoer tijdens de dag geconcentreerd wordt. Vrachtvluchten en charters moeten verplaatst worden naar andere luchthavens.