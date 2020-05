Heroïneverslaafde krijgt celstraf voor diefstallen in woon-zorgcentra

Roeselare - Een veertigjarige man uit Roeselare is maandag veroordeeld tot twintig maanden effectieve celstraf voor een hele reeks diefstallen uit woon-zorgcentra. Hij steelt om zijn drugsverslaving te financieren. “Mijn cliënt leeft van shot naar shot”, aldus zijn advocaat.

De beklaagde moest zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor tal van diefstallen. Hij had het telkens gemunt op cash en juwelen van de bewoners van rusthuizen. Zo sloeg hij toe in WZC De Korenbloem, Sint-Jozef en Pottelberg in Kortrijk, De Zilvervogel in Rekkem en Sint-Carolus, Huize Zonnelied in Ieper. Op 16 december vorig jaar werd hij betrapt door een zorgkundige, maar zette het op een lopen en sprong in een bus. De politie kon hem echter wat verderop van de bus plukken.

“Mijn cliënt steelt niet om rijk te worden, maar om zijn drugsverslaving te financieren. Soms herinnert hij zich niets van de feiten, maar herkent hij zich pas achteraf op de camerabeelden”, zo zei zijn advocaat tijdens het proces. Hij kreeg een celstraf van twintig maanden effectief en er werd ook een bedrag van meer dan 3.000 euro verbeurdverklaard. De man zit al een tijd in de gevangenis voor andere feiten.