SOS luchtvaart: golf van faillissementen, vliegtuigen op overschot en duurdere tickets

“De internationale luchtvaart zit in het oog van de coronastorm. Het is één van de meest getroffen economische sectoren. En het zal ook één van de laatste zijn om uit het dal te geraken”, zo schreven de toplui van bedrijven actief op en rond de luchthaven van Zaventem in een open brief. “Tal van organisaties in de luchtvaart dreigen de eindmeet niet te halen, geveld door het ongeziene gewicht en de duur van deze crisis.”