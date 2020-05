Engelse voetbalbond FA kondigt forse bezuinigingen aan omwille van coronacrisis

De Engelse voetbalbond FA wil fors bezuinigen om het mogelijke verlies vanwege de coronacrisis op te vangen. Het budget van de bond moet de komende vier jaar telkens met 85 miljoen euro worden ingekrompen om zo een mogelijk verlies van zo’n 340 miljoen euro aan inkomsten op te vangen.

“Het bestuur vindt dat een jaarlijkse inkrimping van het budget met 85 miljoen euro redelijk is”, zei FA-voorzitter Greg Clarke. “In het slechtste geval is het bedrag dat we daarmee uitsparen nodig om het verlies dat we nu zouden lijden op te vangen.”

Clarke zegt dat de bezuinigingen veel invloed zullen hebben op de plannen die de bond had. “Het zal invloed hebben op al onze activiteiten, projecten waar we achter staan, komen in gevaar. Maar er is geen andere oplossing en daarom vraag ik steun voor dit plan.” Het voorstel wordt op 21 mei besproken door de leden.