Stormloop bij Veritas: “Overal stonden lange rijen”

Het is druk in de stoffenwinkels die sinds vandaag opnieuw open mogen gaan. Op sommige plaatsen staan mensen even aan te schuiven voor ze binnen mogen, want het aantal mensen dat tegelijk in de winkel mag, is beperkt. Klanten zijn vooral op zoek naar materialen om zelf mondmaskers te maken.

“110 van de 126 filialen van Veritas zijn vanochtend opengegaan” weet Femke Debie, woordvoerster bij Veritas. De winkels die nog niet opnieuw open zijn, bevinden zich hoofdzakelijk in de shoppingcentra. “Het is een stormloop, overal stonden er vanochtend ellenlange rijen, echt ongelooflijk. Er zijn heel veel ready-to-wearmondmaskers verkocht en ook de stoflapjes om ze zelf te maken, vliegen over de toonbank. Cijfers hebben we nog niet.”

Joepie! De Veritas is open, hopelijk geen nieuwe Covid haard! Deze morgen 10:00 ! pic.twitter.com/a5horFsj9Y — Joseph Ferdinand (@IcloJoseph) May 4, 2020

200 mondmaskers verkocht

Gregory Boulahouache, regiomanager bij Veritas in Zuid-West-Vlaanderen staat al een hele ochtend achter de kassa van de Veritas in Wevelgem en bevestigt dat het uiterst druk is: “Het is een gigantische stormloop in alle winkels. Op twee uur tijd waren mijn tweehonderd mondmaskers verkocht. We laten maar vijf mensen toe, dat kunnen we controleren omdat winkelen met een mandje verplicht is en we stellen er maar vijf ter beschikking. Die mandjes worden steeds ontsmet. Ook de klanten moeten eerst hun handen ontsmetten voor ze binnenkomen. Er is éénrichtingsverkeer, mensen mogen niet terugkeren. Het parcours volgen is het moeilijkste, maar we moeten echt streng zijn zodat ook andere retailers zo snel mogeljk open kunnen. We moeten het goede voorbeeld geven.”

“Winkelen volgens die voorschriften lukt heel goed”, stelt Veritaswoordvoerster Debie. “Iedereen respecteert de richtlijnen heel hard en houdt afstand.”