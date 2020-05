Sassuolo staat als eerste Italiaanse voetbalclub weer op het trainingsveld

Als eerste club uit de Serie A heeft Sassuolo de training hervat. De spelers van de Italiaanse voetbalclub meldden zich maandag in kleine groepjes op het trainingscomplex. Bologna doet dat dinsdag en Parma ergens in de komende week.

Op videobeelden is te zien hoe zes spelers, verspreid over drie velden, loopoefeningen doen. Sassuolo laat ieder uur zes spelers toe op het complex. Ver uit elkaar doen ze daar hun oefeningen.

De overheid heeft teams toestemming gegeven om vanaf 18 mei weer in groepsverband te trainen, maar de regio Emilia-Romagna heeft speciale permissie gegeven aan atleten in teamsporten om trainingen op individuele basis te hervatten vanaf 4 mei. Daarom kunnen de drie clubs maandag beginnen.

Ook in andere regio’s zoals Lazio en Campania willen clubs komende week de training gaan hervatten. In de Serie A staan nog twaalf speelrondes, plus enkele inhaalwedstrijden op het programma.