Man brutaal tegen de grond geslagen door agent nadat hij controversiële arrestatie opmerkt

Een heftige confrontatie in New York tussen een agent en een man heeft zaterdag veel ophef veroorzaakt op sociale media. Op amateurbeelden valt te zien hoe de agent zeer bruut tekeergaat tegen een man genaamd Donni Wright. Hij slaat hem tegen de vlakte, knielt op zijn nek om hem te overmeesteren en zwaait met een taser om anderen af te schrikken.

Aanleiding voor het incident was de regelgeving omtrent social distancing. Enkele mensen die aan een broodjeszaak een babbel sloegen, werden door de politie gevraagd om verder uit elkaar te staan. Volgens Daquan Owens, de maker van de beelden, hielden de personen nochtans voldoende afstand. Het duo weigerde om mee te werken, maar werd uiteindelijk hardhandig in de boeien geslagen.

Vele omstanders kregen de controversiële arrestatie in de gaten, onder wie ook Donni Wright. Hij benaderde een van de agenten om te vragen wat er aan de hand was, maar werd al even snel bruut tegen de grond gewerkt. Ondertussen konden ooggetuigen nauwelijks geloven wat ze zagen. “Donni was niet agressief, hij praatte enkel maar”, aldus Owens. “Hij heeft op geen enkel moment gedreigd.” Reden genoeg voor de man om de beelden op Facebook te plaatsen, waar intussen duizenden kijkers boos hebben gereageerd.

Marihuana

Ook de politie van New York kwam al terug op het incident, waarbij ze nogmaals claimen dat de personen zich niet hielden aan de regels rond social distancing. “De agenten die de groep benaderden, merkten op dat ogenblik ook een vermeende zak marihuana op”, aldus woordvoerder Mary O’Donnell. Er loopt momenteel een onderzoek omtrent de daaropvolgende confrontatie met Wright. De agent in kwestie mag voorlopig niet meer de straat op en moet zich beperken tot administratief werk. Ook burgemeester Bill de Blasio reageerde al op het voorval. “Het gedrag dat ik zag in die video is simpelweg onaanvaardbaar”, zei hij.

