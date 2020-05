Chinezen maken VS belachelijk in Lego-filmpje

China heeft een filmpje met de titel ‘Once Upon a Virus’ gepubliceerd waarin de Amerikaanse reactie op het nieuwe coronavirus wordt bespot met Lego-achtige figuren om de twee landen te vertegenwoordigen. De video verspreidt zich intussen als een lopend vuurtje op sociale media.

Washington en Beijing zijn verwikkeld in een woordenoorlog over de oorsprong van de ziekte, die begon in de Chinese stad Wuhan en uitgegroeid is tot een wereldwijde pandemie. De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag nog dat hij ervan overtuigd is dat het coronavirus mogelijk afkomstig is van een Chinees virologisch laboratorium, maar weigerde bewijzen te beschrijven.

In het filmpje, dat online werd geplaatst door het Chinese Xinhua News Agency, gaan rode gordijnen open om een podium te onthullen met Lego-achtige figuren in de vorm van een terracotta krijger met een gezichtsmasker en het Vrijheidsbeeld. “We hebben een nieuw virus ontdekt”, zegt de krijger. “En dan”, antwoordt het Vrijheidsbeeld. “Het is maar griep.” Terwijl de krijger waarschuwingen geeft over het virus in China, antwoordt het Vrijheidsbeeld afwijzend met echo’s van de persconferenties van Trump waarin hij de ernst van de ziekte bagatelliseerde.

De persdienst van de Deense speelgoedfabrikant heeft in een verklaring via e-mail laten weten “op geen enkele manier betrokken te zijn bij het maken van het filmpje”.