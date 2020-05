Spaanse bekerfinalisten willen finale met publiek spelen, bond gaat akkoord: “Op een gepast tijdstip in 2020 of 2021”

Real Sociedad en Athletic Bilbao willen de finale van de Copa del Rey spelen met publiek op de tribunes. Ze hebben de Spaanse bond daarom gevraagd om pas een datum te prikken als het weer mogelijk is om toeschouwers toe te laten.

“De wens van beide clubs is om de finale te spelen in de aanwezigheid van onze fans”, schrijven de clubs in een verklaring. De Baskische ploegen vragen dat de finale van de Copa del Rey van het seizoen 2019-2020 sowieso gespeeld wordt, zijn officieel karakter behoudt en dat de winnaar zich dus ook bekerhouder mag noemen.

De Spaanse federatie is het daar volledig mee eens en wil daarvoor de nodige aanpassingen aan de kalender doen. Dat kan vrijdag op de Algemene Vergadering gebeuren. “We delen de wens van Athletic Club en Real Sociedad om de finale te spelen met al hun supporters, op een moment dat de situatie dat weer toelaat”, klink het. “We zullen er alles aan doen om de finale op een gepast tijdstip in 2020 of 2021 door te laten gaan, zolang dat maar voor de finale van volgend seizoen gebeurt.”

De eerste volledig Baskische finale van de Copa del Rey zou op 18 april in het Estadio La Cartuja in Sevilla plaatsvinden, maar werd in maart wegens de coronapandemie uitgesteld. “Dat gebeurde in onderling akkoord met de finalisten, net zodat we er voor een vol stadion een feest van zouden kunnen maken”, verklaarde bondsvoorzitter Luis Rubiales.

De Europese Voetbalfederatie vraagt de finale voor 3 augustus te laten plaatsvinden. Gebeurt dat niet, gaat het ticket voor de Europa League naar de zevende in La Liga. Maar Sociedad, de club van Rode Duivel Adnan Januzaj, is als vierde in de competitie sowieso al zeker van dat ticket en verkiest een bekerfinale voor een vol stadion boven Europees voetbal.