Franse premier benadrukt de noodzaak van economisch herstel

“Het moment is kritiek. We kunnen niet in lockdown blijven”. Dat heeft de Franse premier Edouard Philippe maandag gezegd voor de Senaat, waar hij zijn strategie voor de afbouw van de lockdown voorstelde. De Franse president Emmanuel Macron zei op zijn beurt maandag dat die afbouw moet gebeuren met “veel organisatie”, “kalmte”, “pragmatisme en goede wil”.

Een week voor de geplande start van de afbouw van de lockdown op 11 mei drong het regeringsleider bij de senatoren aan op de “sociale en economische kosten” van de opsluiting die “ons sociale weefsel uiteenhaalt” en “de moeilijkheden verergert waarmee bepaalde families, bepaalde sectoren worden geconfronteerd.”

“De opsluiting werd gerechtvaardigd door de noodtoestand, maar de sociale en economische kosten ervan zijn kolossaal (...) Het economische leven moet absoluut en snel worden hervat, met aanpassingen en met goede wil”, benadrukte hij.

Kritiek op plannen om scholen te openen

Edouard Philippe beschreef ook de sluiting van scholen als “een ramp voor de meest kwetsbare kinderen en adolescenten. (...) De heropening van scholen lijkt ons een prioriteit te zijn.” Verschillende Franse burgemeesters hadden maandag in een open brief kritiek op de plannen van de Franse regering om de scholen terug open te laten gaan op 11 mei.

Wat beschermende maskers betreft, en in tegenstelling tot wat hij vorige week had aangekondigd, gaf de premier aan dat ze uiteindelijk alleen verplicht zouden zijn voor middelbare scholieren en dat enkel als de regels voor sociale afstand niet kunnen worden gerespecteerd.

Steun voor 800.000 jongeren

Tijdens zijn toespraak van 50 minuten drong de premier erop aan dat de “sleutels voor de afbouw van de lockdown zich bevinden op het terrein, en in handen zijn van lokale actoren”. De premier kondigde ook steun aan van 200 euro voor 800.000 jongeren onder de 25 jaar “wier toestand precair is”. “Studenten die hun baan of hun stage hebben verloren” en “geïsoleerde buitenlandse studenten die niet naar huis konden terugkeren” zullen “begin juni” een bedrag van 200 euro worden betaald.

De Franse president Emmanuel Macron zei op zijn beurt maandag dat de afbouw van de lockdown moet gebeuren met “veel organisatie”, “kalmte”, “pragmatisme en goede wil”. Hij voegde daar aan toe dat hij de bezorgdheid begrijpt, in het bijzonder over de heropening van scholen of de hervatting van het werk. De “laatste details” daarover worden donderdag door de regering bekendgemaakt.