AA Gent neemt 15-jarig Belgisch talent over van Lille

AA Gent heeft de 15-jarige Matias Fernandez overgenomen van het Noord-Franse Lille. De Belgische jeugdinternational zal aansluiten bij de U16. Dat hebben de Buffalo’s maandag bekendgemaakt.

Sports Manager Tim Matthys is tevreden dat de aanvaller voor het project van AA Gent kiest. “Matias is een jongen met een ongelooflijk groot potentieel. Hij is een zeer explosieve en wendbare aanvaller. Daarnaast beschikt hij over een zeer goede individuele actie, de juiste mentaliteit en is hij technisch sterk. We zijn dan ook zeer tevreden dat we een speler van zijn kaliber, en van een grote club als Lille, kunnen overtuigen om voor AA Gent te kiezen.”