Geen geheugenverlies meer: Summer A. (25) toont hoe ze haar 47 jaar oudere liefdesrivale probeerde te vermoorden

Wielsbeke -

Onherkenbaar, met een kap over het hoofd en een mondmasker aan. Zo kwam Summer A. (25) uit Temse maandagmiddag om 14.30 uur aan in de Breestraat in Wielsbeke. Tijdens een reconstructie in de villa van Grietje Wieringa moest ze tonen hoe ze haar 72-jarige liefdesrivale twee kogels in het hoofd en de borst schoot.