Kalou drijft de spot met coronamaatregelen, Duitse voetbalbond: “Absoluut onaanvaardbaar”

De Duitse voetballiga (DFL) veroordeelt de maandag gepubliceerde Facebookvideo van Hertha Berlijn-speler Salomon Kalou. Daarop is onder meer te zien hoe de 34-jarige winger teammaats en clubmedewerkers de hand schudt, wat wordt afgeraden gezien de geldende maatregelen tegen het coronavirus. Verder legde hij op beeld vast hoe een coronatest wordt afgenomen bij zijn ploeggenoot Jordan Torunarigha.

“De beelden van Salomon Kalou in de kleedkamer van Hertha BSC zijn absoluut onaanvaardbaar”, tweette de DFL. “Dit kunnen we niet tolereren. Ook wanneer we rekening houden met de spelers en clubs, die zich wel aan de richtlijnen houden omdat ze de ernst van de situatie begrijpen.”

Maandagnamiddag al had de ploegmaat van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio de video offline gehaald. Hertha Berlijn kondigde aan dat het gauw zal reageren.

Alle Bundesliga-clubs trainen momenteel in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen rond social distancing. De Bundesliga ligt stil sinds medio maart. De Duitse voetballiga (DFL) en de clubs hopen het huidige seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie.

