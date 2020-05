Cardiologen waarschuwen: stop niet met bloeddrukverlagers uit angst voor corona

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) geeft patiënten met hart- en nieraandoeningen de uitdrukkelijke raad om niet zomaar te stoppen met geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, hartfalen of nieraandoeningen. Die medicatie zou een Covid-19-infectie nog kunnen verergeren, werd geopperd. Maar volgens cardiologen is daar nog geen sluitend bewijs voor en is het een veel groter risico als je plots de geneesmiddelen niet meer inneemt.

Geruchten dat geneesmiddelen tegen bloeddrukproblemen het risico op het oplopen van corona zouden verhogen of de symptomen zouden verergeren, gaan al enkele dagen de wereld rond. Nu heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA officieel gereageerd. En ook de Belgische Cardiologische Liga stuurt een waarschuwing uit. Omdat het veel gevaarlijker is om zonder doktersadvies te stoppen met die geneesmiddelen.

Volgens het EMA is er momenteel geen enkel bewijs dat er een verband zou bestaan tussen angiotensineconversie-enzymremmers (ACE) of angiotensine-antagonisten (ARB II of sartanen) en een verergering van Covid-19. Om meer bewijsmateriaal te verzamelen, richt het EMA zich wel proactief tot onderzoekers die epidemiologisch onderzoek uitvoeren.

“In theorie kan de virale agressie toenemen. Maar dat is helemaal niet bewezen en het zou enkel in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen gebeuren”, zegt professor Patrizio Lancellotti, cardioloog en voorzitter van de Belgische Cardiologische Liga. “Verschillende studies tonen bovendien aan dat hoge niveaus van ACE 2 de schade aan de longen ten gevolge van een virale infectie kunnen beperken.”

Grote risico’s

De Cardiologische Liga waarschuwt patiënten met hart- en nierproblemen dat de risico’s veel groter zijn als je plots zonder medisch advies stopt met het nemen van geneesmiddelen. “Omdat ze zeer effectief zijn in het verminderen van de mortaliteit bij bepaalde chronische cardiovasculaire aandoeningen. Denk aan hoge bloeddruk, hartfalen, coronaire hartziekte en diabetisch nierfalen.”

Bij gebrek aan klinisch bewijs en duidelijke experimentele gegevens over de gevolgen van bloeddrukremmers op Covid-19 is het volgens de Cardiologische Liga dan ook niet aan te raden om te stoppen met chronische ACE-remmers of ARB II-therapie als “preventie” voor een Covid-19-infectie.

Patiënten die vragen of twijfels hebben over hun geneesmiddelen, moeten dat met hun arts of apotheker bespreken. En er dus zeker niet op eigen houtje mee stoppen.