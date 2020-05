Man mag bus niet op zonder mondmasker en probeert vervolgens steen door raam te gooien

Een reiziger die geen masker droeg, wilde op de TEC-bus stappen in Jemeppe, maar mocht niet van de chauffeur. Woedend gooide hij een steen in de voorruit van de bus. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock.

Foto: Sudpresse

Sinds maandag is het dragen van een masker verplicht op het openbaar vervoer. Een regel die door de meesten gerespecteerd wordt, met uitzondering van één passagier. Een man die op de bus wilde stappen rond 9.35 uur in Jemeppe droeg geen mondmasker, waardoor de buschauffeur weigerde om hem te laten instappen. Woedend gooide de man een straatsteen in de voorruit van de bus, waardoor die beschadigd werd.

De buschauffeur kon meteen contact opnemen met het dispatchingteam, dat de politie op de hoogte bracht van het incident. Er werd een andere bus gestuurd zodat de andere passagiers hun reis konden verderzetten.