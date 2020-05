Bonheiden - Politie en parket onderzoeken een gewelddadig overlijden van een 71-jarige alleenstaande vrouw in haar villa in Bonheiden.

De vrouw werd maandagvoormiddag aangetroffen in haar huis. Voorlopig is er niemand opgepakt in de zaak en is er nog niets geweten over het motief. Volgens het parket blijven alle pistes open.

Vandaag voerde het gerechtelijk labo al een grondig onderzoek uit in het huis. Dinsdag zullen het parket en de Mechelse onderzoeksrechter afstappen.

