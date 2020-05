Gent-voorzitter De Witte haalt uit naar clubs die spelers op technische werkloosheid zetten: “Geweldig geschokt”

Maandag werd de vergadering van de Pro League, die meer duidelijkheid moest verschaffen over het einde van onze competitie en het vervolg volgend seizoen, opnieuw uitgesteld. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte liet zich in de Sporza-podcast De Tribune uit over de stand van zaken in ons profvoetbal in crisis. “Wij hebben in België geen al te beste reputatie om met de overheid te gaan praten.”

Als ex-voorzitter van de Pro League kon Ivan De Witte begrip opbrengen voor het uitstellen van de vergadering van de Pro League, al gaat het al om de vierde keer. “Op het einde zal er een conclusie komen waar iedereen zich in kan vinden. Ik kan daar weinig over kwijt op dit moment, maar ik ben persoonlijk wel een grote voorstander van het systeem met 16 ploegen en play-offs, zelfs met 14 ploegen en play-offs als we iets willen doen voor het Belgische voetbal. In een crisissituatie gelden misschien nu eenmaal andere regels”, vertelt hij.

De Witte kwam nog eens terug op de oproep van Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt naar solidariteit tussen de clubs, met de specifieke vraag om de Europese inkomsten van clubs de komende seizoenen te verdelen. Club Brugge en Charleroi wezen dit idee al resoluut af, De Witte denkt dat we finaal toch naar een zekere solidariteit zullen moeten gaan. Hij kan evenwel nog niet exact uitleggen onder welke concrete voorwaarden dit zou moeten gebeuren. Bij de overheid aankloppen om deze crisis financieel goed door te komen, zit er niet meteen in.

“Ik denk dat wij in België geen al te beste reputatie hebben om eventueel met de overheid te praten. Ik ben geweldig geschokt geweest dat bepaalde clubs technische werkloosheid hebben toegepast. Dat is natuurlijk al een eerste stap om te zeggen: ‘Waar zijn jullie mee bezig?”

Foto: BELGA

Solidariteitsfonds

Cercle Brugge en Waasland-Beveren kozen ervoor om hun spelers op technische werkloosheid te zetten. In 1B deden ook Virton en Roeselare dit. Profvoetballers profiteren al van een gunstige regeling in hun sociale bijdrage, dus het systeem van technische werkloosheid is koren op de molen van diegenen die het voetbal in het vizier hebben. Ook de voorzitter van de Buffalo’s beseft dit.

“Wij dragen heel beperkt bij tot de sociale zekerheid. Om die dan nog eens te gaan uitmelken op bepaalde momenten, dat is totaal ontoelaatbaar. Het verslechtert enkel maar de reputatie van onze clubs. Het maakt dat wij op dit moment zeer slecht geplaatst zijn om met de overheid te gaan praten.”

“In Frankrijk is er sprake van een solidariteitsfonds voor het voetbal, gedekt door de overheid. Ik denk dat dat iets is waar wij hier zelfs niet mogen aan denken. In de toekomst moeten we, los van de crisis die er nu is, misschien ook eens gewag maken van een solidariteitsfonds binnen de Pro League voor probleemgevallen. Op die manier is er een soort buffer voor ‘noodgevallen’. Ik ga wel akkoord met Club Brugge, die stellen dat we niet moeten instaan voor het wanbeheer van andere clubs. ”

Medewerkers wél op technische werkloosheid

De Witte gaf te kennen dat ook bij zijn club een aantal werknemers gebruik maken van het systeem van technische werkloosheid, maar dat de spelers hierbuiten vallen. “Er zijn een aantal werknemers op technische werkloosheid gesteld, vooral diegenen die werkzaam zijn in de restaurants, dat is begrijpelijk (dit personeel maakt in tegenstelling tot de profvoetballers geen gebruik van de voordelige RSZ-regeling in ons land, nvdr.).”

“Wat de spelers betreft, hebben we van in het begin gezegd dat we hen niet in tijdelijke werkloosheid zullen plaatsen. We hebben dat meegedeeld aan onze groep en het is onvoorstelbaar hoeveel samenhorigheid dit teweegbracht tussen club en speler. De erkentelijkheid van de speler naar de club is hiermee enorm gegroeid. Ik ben ervan overtuigd dat onze spelers hierdoor met nóg een tikkeltje meer engagement dan voorheen zullen spelen volgend seizoen.”