‘Telefacts’ zendt special rond Julie Van Espen toch uit

De Telefacts-reportage over Julie Van Espen, die een jaar geleden werd vermoord in de nacht van 4 op 5 mei, wordt vanavond dan toch uitgezonden. VTM besloot de uitzending vorige week te schrappen nadat de advocaten van moordenaar Steve Bakelmans dreigden met een klacht. In de aflevering zouden twee speurders getuigen over de cruciale uren na de dood van Julie.

Dinsdag zendt Telefacts de reportage toch uit. “We hebben de speurders uit de montage gehaald, zodat ze zeker niet vervolgd kunnen worden. We hebben de voorbije dagen overlegd met politie en parket. Nu is er geen enkele reden meer om de reconstructie niet te brengen.” Wel komt Jean-Pierre Bakelmans, de oom van Steve Bakelmans, aan bod. Hij praat over de jaren voor de moord, toen de dader bij hem inwoonde.

Telefacts special

VTM, 21.35 uur