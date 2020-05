Ook Red Flames helpen telefonisch mee aan platform Covid-Solidarity

Na de Belgische nationale mannen- en vrouwenhockeyploegen steunen ook de Belgische voetbalvrouwen het burgerplatform Covid-Solidarity.org.

Covid-Solidarity werd op 15 maart gelanceerd door een handvol ondernemers en studentenvrijwilligers. Na anderhalve maand groeide het uit tot een solidariteitsplatform met heel wat verschillende diensten in deze coronacrisis, zoals onder meer hulp bij de aankoop en levering van essentiële boodschappen, een luisterend oor voor alle mensen in isolatie en hulp voor personen met een handicap, zowel thuis als in zorgcentra.

Vanaf maandag krijgen de 8.000 vrijwilligers van Covid-Solidarity steun van de Red Flames. Zo zijn Maud Coutereels, Heleen Jaques, Justien Odeurs en Charlotte Tison beschikbaar in het virtuele callcenter.

“In deze tijd is het belangrijk om je solidair op te stellen en het is een genoegen om met de Red Flames een verschil te kunnen maken”, stelt doelvrouw Justien Odeurs. “Het is ook geweldig dat we deze week deel uitmaken van een nationaal team met 8.000 vrijwilligers.”

Sinds de lancering van de telefoonlijn (02 808 96 54) zijn er al meer dan 1.600 telefoontjes gepleegd en zijn er meer dan 850 mensen geholpen.