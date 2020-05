Koen Geens herdenkt Julie Van Espen in emotioneel Facebookbericht

Vandaag werd Julie Van Espen een jaar geleden vermoord toen ze aan het fietsen was langs het Albertkanaal in Antwerpen. Heel wat vrienden en familieleden deelden emotionele filmpjes op sociale media omdat ze niet samen kunnen komen om haar te herdenken. Ook minister Koen Geens, die na de moord op Julie heel wat kritiek over zich kreeg over het falen van het gerecht, deelde een bericht op Facebook om haar te herdenken.

“Voor Julie”, begint het bericht. “Uit alles leid ik af dat je een uitzonderlijke jongedame was, een getalenteerde studente, een levenslustige dochter. Vandaag herdenken we je in het bijzonder. Jouw onwezenlijke dood grijpt nog steeds naar de keel. Nog altijd voelen we ons verslagen, machteloos, leeg, triest, kwaad, onbegrepen.”

“De strijd tegen seksueel geweld is nooit af”

Hij vermeldt in zijn bericht ook haar positieve, dat geleid heeft tot de stille mars, de oprichting van punt vzw, de afschaffing van de verjaringstermijn voor seksuele misdrijven, de onmiddellijke aanhouding bij recidivegevaar. Hij belooft ook de verplichte opvolging en begeleiding van daders en dat het onderdeel seksueel geweld verplicht zal worden in de magistratenopleiding.

“De strijd tegen seksueel geweld is nooit af. Maar we zullen tonen wat we waard zijn. Dat zijn we aan jou verplicht”, besluit Geens.