Loods van papierhandel brandt uit in Kalmthout

Antwerpen / Kalmthout -

In Kalmthout is maandag brand uitgebroken in de loods van een papierhandel. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens. De operationele fase van het rampenplan is er van kracht om de hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maar er is geen sprake van gewonden. Hoewel er zware rookontwikkeling is, is er geen gevaar voor de omgeving.