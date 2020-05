Scholen kijken naar bedrijven voor noodopvang: “Leerkrachten gaan overkop gaan en zo kunnen we ook de veiligheid niet garanderen”

De onderwijskoepels trekken aan de alarmbel: vanaf 15 mei opnieuw lesgeven én tegelijk nog altijd in noodopvang voor andere leerlingen voorzien, is niet haalbaar. “Leerkrachten gaan overkop gaan en zo kunnen we ook de veiligheid niet garanderen”, luidt het. Daarom kijken de koepels nu ook naar de bedrijven om hun eigen opvang te organiseren.

“Mogen we als school alstublieft focussen op lesgeven?” Bart Boykens, directeur van vijf basisscholen in Blankenberge, is duidelijk. Uit een rondvraag in zijn school blijkt dat bijna zeventig procent ...