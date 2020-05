Jeukperiode start weer: processierups klaar om uit te rukken

Binnen een tiental dagen begint de jeukperiode veroorzaakt door de eikenprocessierups, meldt het Provinciaal Natuurcentrum Limburg. “Op de meeste plaatsen zijn er evenveel rupsen als vorig jaar, en toen was het een goed rupsenjaar”, zegt Luc ­Crevecoeur van het Natuurcentrum.

Een week geleden is de preventieve besproeiing van de eikenprocessierupsen van start gegaan. De meeste haarden bevinden zich in Limburg en Antwerpen. Ook in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn er al een paar. Mogelijk verspreiden de rupsen zich nog verder naar het westen.

De provincie Limburg en de Limburgse gemeenten hebben al voorbereidingen getroffen voor de verdelging van de eikenprocessierupsen. Het provinciebestuur ondersteunt de gemeenten bij de aankoop van het bacteriepreparaat en legt daarvoor een bedrag van 40.000 euro opzij.

Vorige week bleek nog dat heel wat bestrijders van boomverzorgingsbedrijven zich zorgen maken dat ze niet genoeg beschermingsmateriaal hebben. Om de processierups op te zuigen of weg te branden, moeten zij een beschermend pak en een geavanceerd FFP3-mondmasker dragen.