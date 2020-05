In Italië mogen de voetballers opnieuw (apart) trainen. Het sein voor Cristiano Ronaldo (35) om zich van het Portugese eiland Madeira terug naar Turijn te reppen, al staken problemen met zijn privéjet er bijna een stokje voor.

Een kleine twee jaar geleden had het heel wat voeten in de aarde vooraleer de peperdure privéjet van Cristiano Ronaldo in Turijn landde, maar dat kwam door de onderhandelingen tussen Real Madrid en Juventus ...