Geen coronamedelijden voor clubs zonder licentie: BAS zal zich niet soepeler opstellen

De profclubs die deze week voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) verschijnen hoeven niet te rekenen op medelijden wegens de coronacrisis. In verschillende andere landen stelden bonden zich soepel op. Maar in België maakt de KBVB abstractie van Covid-19. Het BAS lijkt die houding te zullen volgen.

Hoeveel profclubs schieten er deze week over in België? KV Oostende hoopte na de overname door de Amerikaanse groep PMG dat de licentie voor het BAS een formaliteit was, maar moest zich gisteravond drie uur lang verantwoorden over de intenties van de overnemers. Na afloop wilde de club geen commentaar kwijt. Het is nu al duidelijk dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport zijn werk grondig wil doen – ook nu het met video vergadert.

Standard, dat vanavond om 19 uur aan bod komt, en de andere clubs zonder licentie hopen op medelijden vanwege de coronacrisis. De clubs argumenteren dat ze geen financieel plan kunnen voorleggen voor volgend seizoen omdat nog niet duidelijk is wanneer het seizoen zal beginnen, wie in welke reeks uitkomt, of er toegangsgeld kan worden gevraagd en of er tv-geld moet worden teruggestort.

Bovendien verwijzen de clubs naar de situatie in andere landen. In Duitsland worden geen licenties geweigerd om financiële redenen. In Oostenrijk werden alle beslissingen uitgesteld. In Frankrijk stelt de licentiecommissie zich soepel op. In Spanje krijgen alle kleinere clubs automatisch een licentie.

De Belgische bond wil echter niet weten van een versoepeling. De licentieproblemen van de clubs dateren van voor de crisis en het BAS lijkt geneigd de houding van de KBVB te volgen.

Licentie voor Seraing

Gistermiddag maakte Seraing bekend dat het vermoedelijk zijn licentie voor 1B zal krijgen. Het zou na Deinze, RWDM en Lierse de vierde club uit eerste amateur met een proflicentie zijn.

