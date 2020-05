Manchester City laat oog vallen op jonkies Aster Vranckx en Issa Kabore (KV Mechelen)

KV Mechelen heeft goud in handen. Niet alleen middenvelder Aster Vranckx (17), ook flankverdediger Issa Kabore (18) staat hoog aangeschreven bij enkele Europese topclubs. Manchester City houdt de situatie van de twee van dichtbij in de gaten.

De club van Kevin De Bruyne heeft beide spelers al meermaals gescout – het zat bv. in het AFAS Stadion toen Vranckx in februari een goal maakte en een assist gaf in de 2-0-zege tegen Anderlecht – en is gecharmeerd door het duo. City bekijkt nu of het – ondanks de coronacrisis en de financiële gevolgen ervan – een concrete move zal maken. Malinois ziet beide spelers een belangrijke rol vervullen in de A-ploeg volgend jaar, maar zegt logischerwijze niet bij voorbaat nee tegen een monsterbod.

Slechts handvol matchen

Feit is dat The Citizens in geval van concrete onderhandelingen met aardig wat concurrentie overweg zullen moeten. AC Milan maakte haar interesse in Vranckx al eerder kenbaar en ook Kabore wordt in de gaten houden door clubs uit heel Europa. Vranckx debuteerde dit seizoen in de Supercup tegen Genk voor KV Mechelen en was de laatste maanden aan een opmars bezig. Kabore kwam nog maar afgelopen zomer over van het Burkinese Rahimo FC en moest wachten tot de verplaatsing naar Charleroi in februari eer hij in de Jupiler Pro League mocht debuteren. Sinds die match houdt de rechterflankverdediger vaste waarde Jules Van Cleemput wel permanent op de bank.