Michiel (27) fietst ruim 1.000 km naar nieuwe job: “Die kans kon ik niet laten schieten”

Gent -

In volle coronaperiode kreeg Michiel Van Ooteghem een job als kinesist aangeboden in het Zwitserse Lully, een klein dorpje naast het meer van Neuchâtel. Omdat de huidige coronamaatregelen buitenlandse reizen fel bemoeilijken, koos hij ervoor om 1.083 kilometer tussen Gentbrugge en Lully te overbruggen per fiets.