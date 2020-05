“Eigenlijk is het intriest dat Standard vandaag voor het BAS moet verschijnen”

Eigenlijk is het intriest. Een club als Standard die vandaag zijn dossier voor de licentiecommissie moet verdedigen. Tien keer kampioen en acht keer bekerwinnaar, twee jaar gelden onder Ricardo Sa Pinto nog vicekampioen én bekerwinnaar. Vandaag is Standard in bange afwachting of de club volgend jaar in 1A dan wel in de tweede amateurreeks aan de slag moet.