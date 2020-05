Anderlecht bijna op volle sterkte: buitenlanders strijken opnieuw neer op Neerpede

Anderlecht volgt steeds meer het voorbeeld van andere competities. Er wordt getraind in kleine groepjes en veel buitenlanders zijn terug in Brussel. Zo tekenden Michel Vlap en Peter Zulj opnieuw present. Met mondmasker én coronakapsel. Oké, Roofe zit nog vast in Engeland, maar paars-wit is bijna weer op volle kracht.

Het is niet onmogelijk om te reizen als je toestemming hebt. Peter Zulj vertoefde tijdens de coronacrisis bij zijn familie in Oostenrijk, maar vloog met Lufthansa van Wenen over Frankfurt terug naar Brussel. De middenvelder showde gisteren zijn geblondeerde kapsel aan Michel Vlap, die terug is uit Friesland. Op de parking van Anderlecht maakten de twee een praatje, maar wel met de nodige afstand. Ook het mondmasker was niet veraf.

Zolang de competitie niet officieel stopgezet is, blijft Anderlecht trainen. Uiteraard in kleine groepjes en iedereen in een eigen zone zonder contact. De kleedkamers betreden is nog steeds verboden en zelfs met twee naar het veld lopen mag niet. Wie gisteren arriveerde in Neerpede, kreeg van Rodyse Munienge, de assistent van Kompany, meteen een mondmasker aangereikt. Op de trap richting het veld stond handgel.

Rodyse Munienge voorzag iedereen van handgel en mondmaskers. Foto: Olivier Matthys

Coronakapsel

Het was best een leuk zicht: Kayembe, Vlap of Cobbaut met zo’n masker. Zeker bij Elias Cobbaut, die een echt coronakapsel heeft: langer haar en een volle baard. De verdediger pakt het anders aan dan ploegmaats Adrien Trebel en Pieter Gerkens. Die doken op met zulke kortgeschoren kopjes dat Gerkens bijna onherkenbaar was.

De spelers van RSCA hebben wel nog zin om te voetballen. Gasten als Amir Murillo en huurling Dejan Joveljic bleven gewoon in ons land. “Ik ben speler van Anderlecht en train hier”, liet Joveljic optekenen op de website van zijn moederclub Frankfurt. “Opnieuw tegen een bal trappen voelt geweldig. Ik blijf geduldig en hoop dat de competitie nog hervat.”

Chadli ontbreekt

Toch is nog niet iedereen terug. Over Nasri wordt niet meer gesproken, Kemar Roofe zit nog vast in Engeland. De opvallendste afwezige was Nacer Chadli. Die trainde afgelopen weken wel al in Brussel, maar blijft nu in Luik tot een beslissing over het vervolg van de competitie genomen is. Bij Anderlecht moeten ze niet te fel hopen op een verlengd verblijf van de Rode Duivel. Daar is voorlopig geen budget voor.

Peter Zulj liet in quarantaine zijn haar blonderen. Foto: Olivier Matthys