Gaan scheidsrechters straks NMBS achterna met elektronische fluitjes?

Sinds gisteren fluiten de treinbegeleiders van de NMBS niet meer op een fluitje als de deuren van de trein sluiten. “Ze kregen een elektronisch fluitje omdat ze mondmaskers moeten dragen”, klinkt het bij de NMBS. Bij het blazen op een fluitje komt sowieso speeksel vrij en dat is in deze coronatijden absoluut te vermijden. Als er straks weer wedstrijden worden gespeeld – en in Duitsland is men dat vanaf 16 mei weer van plan – zal een scheidsrechter dus in de problemen kunnen komen.