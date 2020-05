Ziekenfondsen gaan ook Vlaamse contact tracers leveren

Besmetting voorkomen: de acht fases van contact tracing

Volgens professor Emmanuel André, die aan het hoofd staat van het Interfederaal Comité Testing & Contactopvolging, is het goed bijhouden van je contacten ontzettend belangrijk in deze fase van de exit uit de lockdown. “Wanneer u ziek wordt, zullen ook de mensen met wie u contact had op die manier de nodige ondersteuning krijgen”, beklemtoont hij.

Want wie voortaan positief test op Covid-19, krijgt telefoon van één van de ruim tweeduizend contact tracers die onze overheid aan het werk gaat zetten. Zij moeten uitvissen met wie een besmette persoon de voorbije dagen allemaal in contact kwam, waarna ook die mensen preventief worden ingelicht en eventueel in quarantaine moeten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dagboek bijhouden

Het voorstel van professor André is niet uniek. Ook in andere landen die langzaam de lockdown-maatregelen versoepelden, worden contact tracers ingezet. En ook daar vroeg de overheid inwoners expliciet om het werk van die ‘speurders’ te vergemakkelijken door goed bij te houden met wie ze de voorbije dagen contact hadden. “Mensen zijn nu eenmaal vergeetachtig”, klonk het onder meer in Nieuw-Zeeland, waar de inwoners zelfs werd aangeraden een dagboek bij te houden.

Epidemioloog Wouter Arrazola de Oñate, een autoriteit op het vlak van contact tracing, wuift het idee van een agenda om contacten bij te houden allesbehalve weg. “Het kan het werk van de contact tracers zeker vergemakkelijken wanneer je al een lijstje met namen en telefoonnummers hebt klaarliggen.” Hij vermoedt echter dat het wel zal meevallen met die vergeetachtigheid. “Bij tuberculose vragen we aan patiënten met wie ze de voorbije twee à drie maanden contact hadden. Toegegeven, dat is niet evident. Maar voor het coronavirus gaan we slechts twee dagen terug in de tijd, of 48 uur voor u de eerste symptomen opmerkte. We hoeven ook niet te weten bij welke kassierster u uw boodschappen afrekende. We zijn vooral geïnteresseerd in de contacten die langer dan vijftien minuten duurden en waarbij er geen afstand van 1,5 meter was.”

In principe zijn dat soort contacten tegenwoordig op één hand te tellen. “Wie de afstandregels goed naleeft, heeft weinig van dit type contacten, behalve dan met je eigen huisgenoten, en je zal je die nog relatief goed kunnen herinneren”, aldus nog Wouter Arrazola de Oñate.

Wachten op testresultaten

Toch beklemtonen ook andere overheidsdiensten dat het zeker in de beginfase van de contact tracing – die van nul moet worden opgestart – handig kan zijn om een lijstje met uw contacten op te stellen. Want vandaag moet u soms nog enkele dagen wachten op de uitslag van uw coronatest en zeker in deze opstartfase kan het nog enkele dagen duren voor u door een contact tracer wordt opgebeld. Al die vertraging opgeteld, zou tot gevolg hebben dat u dan pas begin volgende week wordt gevraagd naar de personen met wie u eind vorige week contact had. Dat zit misschien dan toch niet meer zo vers in uw geheugen.