New York Times kaapt meeste Pulitzer-prijzen weg

The New York Times is maandag met drie Pulitzer-prijzen aan de haal gegaan. Geen enkel medium deed beter dan het Amerikaanse dagblad, dat onder meer in de prijzen viel met een reeks artikelen over het Rusland van president Vladimir Poetin en de crisis in de New Yorkse taxisector.

De prestigieuze Pulitzer-prijzen lauweren al sinds 1917 elk jaar het beste werk van journalisten van Amerikaanse publicaties, dagbladen, magazines en websites. In totaal zijn er 21 categorieën, met ook onderscheidingen voor persfoto’s, cartoons, radio-uitzendingen, poëzie, theater en literatuur.

Omdat de deadline was vastgelegd op 25 januari, is er nog geen werk over de coronapandemie weerhouden. Overigens hadden de prijzen al op 20 april uitgereikt moeten worden, maar de pandemie noopte de jury van de Columbia-universiteit tot uitstel. Verscheidene juryleden, die als journalist over de coronacrisis berichten, hadden meer tijd nodig om het ingezonden werk te beoordelen.

Uiteindelijk won The New York Times de meest prestigieuze onderscheiding met haar berichtgeving over Rusland. De krant heeft “een reeks pakkende verhalen met groot risico” gemaakt en zo inzage geboden in het agressieve optreden van het Rusland van Poetin, stelde de jury maandag in New York. Het dagblad viel ook in de prijzen met een reeks over wurgende leningen in de Amerikaanse taxisector.

De regionale krant The Anchorage Daily News en de onderzoekssite ProPublica ontvingen dan weer een Pulitzer voor een ophefmakende reeks over het gebrek aan politiebescherming in Alaska. Persbureau Reuters won een prijs voor de foto’s die het maakte van de gewelddadige protesten vorig jaar in Hongkong.