Sint-Niklaas / Beveren-Waas -

Ex-para Tom D. folterde in 2017 zijn buurvrouw in de Puitvoetstraat en stak twee jaar later zijn minnares en haar partner neer in Nieuwkerken-Waas. Pas na die feiten werd hij geïnterneerd. “Dat had eerder moeten gebeuren”, vinden zijn slachtoffers.