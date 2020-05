Tweede Franse soldaat in vier dagen tijd gedood in Mali

Bij een confrontatie met jihadistische gewapende groepen in Mali is maandag een Franse legionair gedood. Dat hebben de Franse autoriteiten meegedeeld. Hij is de tweede Franse soldaat in vier dagen tijd die sneuvelt in de Sahel.

De 21-jarige Franse soldaat nam deel aan een operatie tegen gewapende groepen toen zijn eenheid onder vuur werd genomen. Volgens een mededeling van de Franse generale staf werden daarbij twee jihadisten gedood, maar ook aan Franse zijde viel dus een slachtoffer te betreuren. Vrijdag bezweek ook al een Franse militair aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een bomexplosie.

Sinds de Franse interventie in de Sahel in 2013 van start ging, zijn volgens de generale staf 43 soldaten gesneuveld. De voorbije weken trok het Franse leger, dat zijn troepenaantal onlangs nog optrok tot meer dan 5.000 soldaten, steeds vaker in het offensief. Dat gebeurde met name in de grenszone tussen Mali, Niger en Burkina Faso. De Fransen claimen dat ze er sinds begin dit jaar al verscheidene tientallen jihadisten hebben “geneutraliseerd”.