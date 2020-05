Peruaanse oppositieleidster Fujimori verlaat gevangenis

De Peruaanse oppositieleidster Keiko Fujimori heeft maandag de gevangenis verlaten. Dat stelde een fotograaf van het Franse persbureau AFP ter plaatse vast.

Fujimori zat drie maanden in voorhechtenis in het kader van een corruptieschandaal rond Odebrecht, het Braziliaanse bouwbedrijf dat in heel Latijns-Amerika politici omkocht. Vorige week had het hof van beroep besloten om haar vrij te laten tegen betaling van een borgsom van 70.000 sol (19.000 euro). Ze verliet maandag een vrouwengevangenis in het zuiden van de hoofdstad Lima.

Keiko Fujimori is de oudste dochter van oud-president Alberto Fujimori, die in de jaren negentig over Peru regeerde. Volgens haar advocate, Giulliana Loza, heeft Fujimori een verhoogde bloeddruk en hartritmestoornissen. Bij het verlaten van de gevangenis droeg Fujimori maandag een mondmasker en witte handschoenen om zich te beschermen tegen het coronavirus. Later werd een foto verspreid waarop te zien is dat ze thuis getest wordt op Covid-19.