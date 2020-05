Luchthaven Charleroi verliest 8 tot 9 miljoen euro per maand

De luchthaven van Charleroi, die sinds 24 maart gesloten is, verliest momenteel 8 tot 9 miljoen euro per maand. Ten vroegste op 8 juni gaat de luchthaven weer open. “Het zou al niet slecht zijn indien we 2020 kunnen afsluiten met 60 procent van onze passagierscijfers”, analyseert CEO Philippe Verdonck dinsdag in de zakenkrant L’Echo.