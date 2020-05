Ziekenfondsen gaan ook Vlaamse contact tracers leveren

De Vlaamse regering heeft een akkoord gesloten met een verbond van mutualiteiten, callcenters en een consultant over de uitrol van het systeem van contact tracing. Dat meldt De Standaard maandagavond. Ook in Brussel is dat het geval.

Zondag had minister Beke verzekerd dat het contactonderzoek tegen 11 mei op poten zou staan. Dan moeten 1.200 contact tracers de contacten opsporen van mensen die positief testen op het coronavirus. Het systeem wordt van belang om nieuwe besmettingshaarden snel in de kiem te smoren wanneer de beperkende maatregelen gaandeweg worden opgeheven.

Problemen met de aanbesteding zorgden voor vertraging, maar volgens De Standaard is er nu toch een akkoord bereikt. Net als in Brussel zouden de mutualiteiten samen met callcentra en een consultant dat contactonderzoek in goede banen leiden. De woordvoerder van Beke kon het bericht maandagavond nog niet bevestigen.

Ook akkoord in Brussel

Eerder meldden de vijf ziekenfondsen van ons land al dat ze samen met het callcenter N-Allo de contact tracing in het Brusselse Gewest zullen uitvoeren. Ze doen dit op vraag van de Brusselse regering, die opdracht kreeg van de Nationale Veiligheidsraad om dit complexe initiatief mogelijk te maken.

Concreet moeten de callcenteragenten de besmette mensen opbellen en hun recente contacten in kaart brengen. Daarna nemen ze contact op met de mogelijk besmette mensen, om aanbevelingen te verstrekken over de gepaste acties. Op die manier helpen ze de patiënten en hun contacten om de risico’s te drukken en zichzelf en hun omgeving te beschermen. De meeste medewerkers zullen hun taken telefonisch afhandelen, maar er zijn ook “veldwerkers”. Die leggen een bezoek af bij mensen in complexe situaties of bij mensen niet of moeilijk per telefoon bereikbaar zijn.