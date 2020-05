Hybridewagen vat vuur in garage: aanzienlijke schade in showroom

Aartselaar - Het heeft maandagnacht gebrand in de showroom van garage De Linde op de Boomsesteenweg in Aartselaar. Een hybrideauto op de eerste verdieping vatte vuur en de vlammen sloegen razendsnel over naar een tweede wagen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de schade in de bovenste showroom is groot.

De brand bij garage De Linde, een bedrijf dat auto’s van Fiat, Alfa Romeo en Jeep verkoopt, brak kort voor 2u maandagnacht uit. “Aanvankelijk was ons gemeld dat er twee auto’s op de dakverdieping – in openlucht – in brand stonden. Bij onze aankomst bleek de brand te woeden in de showroom op de eerste verdieping. Binnen in het gebouw dus, en dat maakte het uiteraard allemaal iets complexer”, zegt kapitein Dirk Mees van brandweerzone Rivierenland.

“Door de hitte was er al een raam van de showroom stuk gesprongen. Uiteindelijk bleken er twee wagens in brand te staan, waaronder een hybridevoertuig. Wellicht is het ook die auto die vuur heeft gevat. De vlammen sloegen over op een auto ernaast.”

Veel rookschade

Ploegen van brandweerzone Antwerpen waren als eerste ter plaatse en begonnen met de bluswerken. Heel snel kregen ze steun van brandweerzone Rivierenland. “Uiteindelijk zijn er twee auto’s uitgebrand. Een aantal andere wagens in de bewuste showroom heeft hitteschade opgelopen. En omdat de brand gepaard ging met heel veel rook, is er rookschade op de ganse eerste verdieping waar nog tientallen auto’s stonden.”

Omdat een van de auto’s een hybridevoertuig was, nam de brandweer geen enkel risico en besliste dat de gebluste wagen niet binnen kon blijven staan. “Het is een wagen die deels elektrisch is. Onze ervaring leert ons dat het gevaar op heropflakkeringen te groot is. Daarom hebben we een container laten aanrukken die gevuld is met water. Het uitgebrande wrak zal daarin een dag lang worden ondergedompeld om te vermijden dat het vuur weer opflakkert.”

Auto’s weghalen

De geteisterde wagens weghalen was geen sinecure. “Eerst moesten we de andere auto’s die op eerste verdieping stonden weghalen. Pas nadien konden de uitgebrande voertuigen naar een talud buiten worden getakeld en de elektrische wagen in de container worden gedompeld.”

Voorlopig is het nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. De schade bij de garage is aanzienlijk. De benedenverdieping kon worden gevrijwaard, al is de kans niet onbestaande dat er wat rook- of waterschade is en wellicht hangt er ook een brandgeur in het hele gebouw.

Het is niet de eerste brand in een garage op de Boomsesteenweg. Anderhalf jaar geleden woedde er ook al een zware brand bij garage Beerens, iets verderop.