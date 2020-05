Kinderrechtencommissaris mist perspectief van het kind in aanpak van coronacrisis

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens mist het kinderperspectief. Het recht op participatie van kinderen en jongeren krijgt amper ruimte in de vele beslissingen. Vrijens vraagt de Vlaamse ministers in een advies extra in te zetten op kinderrechtengaranties. Bij het uittekenen van maatregelen moeten naast economen of onderwijsspecialisten ook actoren met kennis van kinderrechten en van de leefwereld van kinderen en jongeren betrokken worden.

In de officiële informatiebronnen zoals coronavirus.be is er voor de kinderrechtencommissaris onvoldoende aandacht voor het recht op informatie van kinderen. Zo vroeg ze voor de paasvakantie tevergeefs om een FAQ over het recht op spel.

Om te vermijden dat kwetsbare kinderen en jongeren uit de boot vallen, moet voluit de kaart getrokken worden van gelijke onderwijskansen. Zo pleit de kinderrechtencommissaris voor een intense samenleving tussen scholen, brugfiguren en organisaties die dicht bij kwetsbare gezinnen staan, voor het aanvullen van het afstandsonderwijs met individuele begeleiding of lessen op afstand, en voor dezelfde prioriteit voor OCAN-klassen als de andere scharnierjaren.

Buiten spelen

Voor de kinderrechtencommissaris heeft elke minderjarige en elk gezin recht op kwaliteitsvolle hulpverlening en een degelijke levensstandaard. Ze maakt zich voorts zorgen over kinderen en jongeren en migratie, de aanpak van jongeren door de ordediensten bij de handhaving van de coronamaatregelen en het feit dat er sinds de coronacrisis geen persoonlijk contact is tussen jeugdrechtbank, consulent, jeugdadvocaat en de minderjarige.

Ze herinnert eraan dat ze vanaf dag 1 van de coronacrisis aandacht voor het recht op spel van kinderen mist. “Het Kinderrechtencommissariaat krijgt veel signalen van bezorgde ouders. We roepen op om ook in coronatijd het recht op spel te blijven garanderen. Kinderen en jongeren die de voorzorgsmaatregelen respecteren, moeten buiten kunnen spelen.”

Het kinderrechtencommissariaat vraagt Vlaanderen om te blijven investeren in jeugdorganisaties. “We hopen dat 4,5 miljoen euro voor de uitvoering van het actieplan voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona genoeg is.” Het schaart zich ook achter het pleidooi van jeugdactoren, Vlaamse volksvertegenwoordigers en de minister voor Jeugd om de zomerkampen en- activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan.