Moeskroen-doelman Jean Butez: “Er lopen informele gesprekken met Anderlecht”

Waar speelt Jean Butez volgend jaar? De 24-jarige Franse doelman van Moeskroen geldt als één van de beste doelmannen in onze competitie en stond vorige zomer al op het verlanglijstje van Club Brugge. Nu lijkt met Anderlecht echter een andere topclub in pole position te liggen, bekende de keeper in het Franstalige voetbalpraatprogramma Le Grand Débrief.

Butez is zonder twijfel één van de Moeskroen-spelers die hogerop kan en komt door de geldproblemen van de club, die zijn licentie in eerste instantie niet kreeg, nog wat meer in de etalage te staan. “Er lopen gesprekken met Anderlecht, al is dat eerder informeel”, vertelde hij. “Ik denk niet dat ik de enige ben op hun lijstje, en er is ook nog (eerste doelman, nvdr) Van Crombrugge die voorlopig nog steeds bij de club zit. We zullen wel zien.”

De Franse doelman van Moeskroen was vorige zomer al nadrukkelijk in beeld bij Club Brugge, dat uiteindelijk voor Rode Duivel Simon Mignolet koos. De vraagprijs van Les Hurlus bedroeg afgelopen winter nog vijf miljoen euro.