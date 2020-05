De reus onder insecten die muis binnen minuut kan doden: VS in de ban van ‘moordhorzel’

Amerikanen zijn in de ban van de ‘moordhorzel’ die in december 2019 voor het eerst in de Verenigde Staten opdook. Entomologen zijn beducht voor de Aziatische reuzenhoornaar omdat het insect erom bekendstaat volledige kolonies honingbijen uit te moorden.

De reuzenhoornaar kreeg dan ook de bijnaam ‘moordhorzel’ omdat het insect zelfs een muis binnen een minuut kan doden en een reus is in vergelijking met andere bijen. “Ik dacht eerst dat het een speeltje was”, aldus entomoloog Sven-Erik Spichiger, die het eerste exemplaar in handen kreeg. “Erg intimiderend als je eentje tegenkomt.”

De Aziatische hoornaar dook ook al in ons land op.

