UITGELEGD. Waarom duurt het zo lang om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen?

Overal ter wereld zijn wetenschappers bezig met het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus. Nederlandse virologen hebben nu een antistof ontdekt die mogelijk kan helpen. “Een belangrijke eerste stap”, klinkt het. “Maar er is er nog een lange weg te gaan. het is niet in de komende maanden beschikbaar.” Waarom duurt het zo lang om een vaccin te ontwikkelen terwijl Covid-19 dagelijks talloze slachtoffers maakt? Het Nieuwsblad zocht het uit.