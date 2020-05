Voka vraagt overleg: “Dringend oplossing nodig voor kinderopvang voor werkende ouders”

Het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) vraagt dringend een oplossing en overleg over kinderopvang voor werkende ouders. De vereniging roept Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op de leiding te nemen zodat lokale besturen het nodige kunnen doen. Ook de scholen moeten volgens Voka oplossingen zoeken om kinderopvang voorzien. “Als we echt zoveel mogelijk mensen weer aan de slag willen laten gaan, moet men het ook mogelijk maken om te gaan werken. We dringen aan op snel overleg over de kinderopvang voor alle medewerkers”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka.