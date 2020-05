DNA-onderzoek op twee haren op gevonden pet lijkt betrokkenheid met verdwijning Théo Hayez te bevestigen

Het DNA-onderzoek op een pet dat in het kader van het onderzoek naar de vermiste Belg Théo Hayez werd uitgevoerd, lijkt te bevestigen dat die aan hem toebehoorde. Dat heeft Belga vernomen uit goede bron.

Volgens een bericht dat de familie van Théo Hayez maandag op Facebook plaatste werden er nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar de verdwijning. Ook heeft de politie de resultaten van het DNA-onderzoek naar twee haren die werden gevonden in een pet aan hen bezorgd, zo schrijft de familie.

De pet werd in juli vorig jaar door vrijwilligers gevonden in de struiken naast de vuurtoren van Byron Bay tijdens een van de vele zoekacties. De pet toonde vergelijkingen met degene die Théo Hayez de nacht van zijn verdwijning droeg.

De resultaten van het DNA-onderzoek die door de Australische autoriteiten zijn uitgevoerd “wijzen op een familieband en neigen de betrokkenheid van de pet te bevestigen en dus ook dat Theo Hayez in deze omgeving aanwezig was”, zo werd vernomen uit goede bron.

Familie geeft niet op

De Australische politie kon over het onderzoek niets kwijt nu dat in handen is van de ‘coroner’ van de staat New South Wales (NSW), een soort onderzoeksrechter.

De familie geeft de moed niet op en heeft een nieuwe campagne opgezet om meer informatie over de verdwijning te verzamelen. Ze probeert nog steeds contact te zoeken met getuigen of mensen met informatie over Théo in de nacht van 31 mei op 1 juni 2019.

Het is bijna een jaar geleden dat de jonge man vermist raakte. De 18-jarige Théo Hayez uit Overijse reisde eind 2018 naar Australië en zou begin juni 2019 terugkeren naar België. Hij werd voor het laatst gezien op de avond van 31 mei 2019 in Byron Bay. De dag nadien werd het signaal van zijn telefoon opgepikt bij de vuurtoren van Byron Bay.