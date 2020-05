Spanning stijgt in Spanje: regering botst met oppositie over hernieuwing van noodtoestand

De Spaanse minderheidsregering van de socialist Pedro Sanchez, die in toenemende mate kritiek krijgt voor de omgang met de coronacrisis die in het land al aan meer dan 25.000 mensen het leven heeft gekost, zal de Kamer woensdag vragen te stemmen voor de hernieuwing van de noodtoestand, voor een nieuwe periode van twee weken. In aanloop naar de stemming loopt de spanning in het Zuid-Europese land op.

Tegenstanders bekritiseren Sanchez in het bijzonder vanwege een draconische beperking van de bewegingsvrijheid. De Partido Popular (PP), de belangrijkste oppositiepartij, dreigt zich dit keer te onthouden, kondigde partijleider Pablo Casado eerder al aan.

De regering waarschuwde de oppositie dat het land in een “gezondheids- en economische” chaos dreigt te vervallen als de noodtoestand om de pandemie te bestrijden geen verlenging krijgt.

In het zuiderse land zijn reeds 25.613 mensen aan COVID-19 overleden. De regering riep de noodtoestand op 14 maart uit en verlengde de periode al driemaal. Voorlopig loopt de noodtoestand op 9 mei af.

Aantal leerlingen reduceren

De regering liet voorts weten dat ze het aantal leerlingen per klaslokaal sterk wil reduceren. Ze heeft het plan dat slechts vijftien kinderen op hetzelfde moment les mogen volgen. Maar omdat er onvoldoende leerkrachten zijn om in kleinere groepen te werken en er niet genoeg budget is om de lokalen aan te passen, moet onderwijsminister Isabel Celaa op zoek naar andere oplossingen. Er wordt gedacht aan een systeem waar leerlingen afwisselend op school en thuis online lessen volgen.

In Spanje, waar het coronavirus hard toeslaat, blijven scholen tot september gesloten.