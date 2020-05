Johan mocht als enige zijn carwash al openen, maar een paar uur later moet de zaak weer dicht: “’t Is pis of ’t is kak”

Zandhoven -

De bedrijven in ons land zijn sinds deze week weer open. Dat leek ook goed nieuws voor autowas Den Heikant in Zandhoven. Met permissie van de burgemeester was het de enige carwash die dinsdag al openging. Dat was echter van korte duur: om 11 uur werden de rolluiken van de wasstraat weer gesloten. “We zijn van hogerhand teruggefloten. Carwashes blijven een grijze zone.”